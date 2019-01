The Hills, tutte le star che sono comparse nello show: da Kim Kardashian a Lady Gaga

Te le ricordavi tutte?

Ti ricordavi che Kim Kardashian, Lady Gaga, Colton Haynes e tante altre star hanno fatto un cameo in The Hills?

Adesso che la serie sta per tornare con il mitico reboot The Hills: New Beginnings (stay tuned per i dettagli), ti portiamo a fare un viaggio nel tempo con le celebrities più famose che sono passate nello show.

Lady Gaga - stagione 4

Erano ancora i tempi di "Just Dance" e Whitney Port e Lauren Conrad erano andate a vedere una esibizione di Mother Monster. Non solo, Lauren aveva salvato la situazione aiutando Lady Gaga a sbloccare una cerniera incastrata.

Kim Kardashian - speciale That Was Then, This Is Now

Le scene con la regina dei reality erano state tagliate (sì proprio così!) dalle stagioni di The Hills, ma poi recuperate per uno speciale. Kim Kardashian si vedeva mentre partecipava all'inaugurazione della nuova casa di Heidi Montag e Spencer Pratt, mentre ammirava il loro acquario.

Hilary Duff - stagione 3

Sì, anche la cantante è comparsa in The Hills, durante un evento di moda. Con lei c'era l'amica e collega attrice Hayden Panettiere.

Colton Haynes - stagioni 2 e 3

Whitney Port conversava amabilmente con colui che sarebbe diventato il protagonista di "Arrow", mentre la sorellina Jade realizzava un photoshoot. Colton Haynes si vedeva anche nella terza stagione, sempre con Whitney.



Lily Collins - stagione 3

Durante il viaggio a Parigi, Lauren Conrad e Whitney Port avevano partecipato come reporter al celebre ballo delle debuttanti. E una di queste debuttanti era proprio l'attrice di "Mortal Instruments: City of Bones".

Marc Jacobs - stagione 3

Lauren Conrad aveva avuto la fortuna di essere mandata a New York per lavorare con il team di design dello stilista. Marc Jacobs era passato a salutarla.

Audrina Patridge, Heidi Montag, Spencer Pratt, Stephanie Pratt, Justin Bobby, Frankie Delgado e Jason Wahler stanno tornando con The Hills: New Beginnings e vedrai cosa fanno oggi i ragazzi di Los Angeles, che ormai sono cresciuti e hanno messo su famiglia.

Ci saranno anche dei nuovi arrivati, per scatenare le dinamiche che negli anni passati ti hanno tenuto incollato allo show: senza drammi, non sarebbe The Hills!

E una di queste nuove leve è Mischa Barton, l'indimenticabile Marissa Cooper di The O.C.. Un motivo in più per non perderselo: continua a seguirci per tutte le info.

ph: getty images