The Hills: New Beginnings, quanto sei pronto al reboot? Quiz!

Scopri quanto ti ricordi dei protagonisti della serie

È scattato il conto alla rovescia verso l'inizio di The Hills: New Beginnings, che va in onda da mercoledì 4 settembre e ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV!

Lo show riunisce il cast originale di The Hills formato da Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port.

Ci sono anche due new entry: una è Mischa Barton, l'altra è Brandon Thomas Lee.

Aspettando il mitico reboot di The Hills, ti mettiamo alla prova: quanto ti ricordi dello show e dei protagonisti? Scoprilo con il quiz!

Vuoi saperne di più su una delle domande del quiz e su The Hills: New Beginnings? Vai qui per tutto quello che devi sapere sul reboot.

The Hills: New Beginnings ti aspetta dal 4 settembre ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).