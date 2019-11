The Hills: New Beginnings, Kaitlynn si sfoga contro i pettegolezzi sul suo matrimonio con Brody Jenner

"Mi fanno solo arrabbiare"

Kaitlynn Carter non ne può più di sentire gli altri protagonisti di The Hills: New Beginnings speculare sul suo matrimonio con Brody Jenner e lo ha messo in chiaro nell'ultima puntata.

In particolare, si riferisce al fatto che abbiano deciso, a un certo punto della loro relazione, di essere una coppia aperta. Secondo Kaitlynn, sono solo affari loro mentre per Ashley e Spencer è colpa di Brody se se ne parla, perché era stato lui stesso a rivelarlo in un podcast.

Guarda com'è andata:

Kaitlynn Carter e Brody Jenner si erano sposati a Bali nel 2019, ma non avevano mai ufficializzato il matrimonio negli Stati Uniti. La scorsa estate, si sono separati e poco dopo lei si è messa con Miley Cyrus.

Anche quella storia si è conclusa e recentemente Kaitlynn ha raccontato quanto stare con la cantante l'abbia cambiata.

I nuovi episodi di The Hills: New Beginnings ti aspettano in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: via MTV USA