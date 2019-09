The Hills: New Beginnings, c’è ancora un sacco di chimica tra Audrina e Justin Bobby

Dovrebbero lasciarsi andare o fare un passo indietro?

Passano gli anni ma la scintilla tra Audrina e Justin Bobby è ancora accesa.

Nella prima puntata di The Hills: New Beginnings, il mitico reboot dello show, la 34enne ha spiegato di essere in un "posto diverso" rispetto a dieci anni fa, dopo un bambino, un matrimonio e un divorzio. Ma una cosa è rimasta la stessa: il suo legame tira e molla con il 37enne.

E l'incontro nella prima puntata dello show lo ha dimostrato in pieno. Justin si è presentato cercando di colpire con il francese - "Comment t'allez vous?" (come stai?) - poi Audrina ha raccontato in breve come sono gli ultimi anni e ha menzionato (per caso?) di essere single e di sfrecciare ancora sulle Harley.

Alla fine, hanno concordato sul fatto che l'ex di Audrina non era "l'amore della sua vita", con questo eloquente scambio di sguardi:

"Bene, brindiamo a questo" ha detto Justin Bobby. E Audrina: "Sì, amico".

Insomma, le vecchie abitudine sono dure a morire e il giorno dopo lei ha raccontato a Kaitlynn (la presunta nuova fiamma di Miley Cyrus): "Abbiamo passato una bella serata, Justin e io abbiamo tanta storia alle spalle. Avevamo questa relazione in cui potevamo anche non vederci e parlarci per mesi ma quando siamo insieme è come se il tempo non sia mai passato".

"Ovviamente quando ci vediamo c'è chimica. Ma io la sto combattendo e so che anche lui la sta combattendo".

Secondo Kaitlynn, non c'è ragione perché non possano lasciarsi andare e ha consigliato: "Il miglior rimpiazzo è con un ex".

Secondo te Audrina e Justin Bobby dovrebbero evitare di riprendere la vecchia e a volte confusa strada oppure dovrebbero seguire il loro cuore e l'attrazione che c'è tra loro?

Puoi rivedere il primo episodio completo di The Hills: New Beginnings cliccando qui e aspettando di sapere come andranno le cose nei prossimi episodi, facci sapere la tua nel sondaggio!

Le nuove puntate di The Hills: New Beginnings ti aspettano in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).