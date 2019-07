Harry Styles interpreterà Elvis Presley nel prossimo biopic diretto da Baz Luhrmann?

Altri quattro contendenti sono in corsa per il film

Sembra che Harry Styles potrebbe dare una spolverata alle sue "blue suede shoes" per interpretare il ruolo più importante della sua carriera cinematografica: ritrarre Elvis Presley nel prossimo biopic diretto da Baz Luhrmann - il regista di Il grande Gatsby, Romeo + Giulietta e Moulin Rouge!.

via GIPHY

The Hollywood Reporter riferisce che il cantante ha già sostenuto il provino e i produttori stanno considerando seriamente di affidargli la parte del Re del Rock and Roll. Incontenibile entusiasmo.

Per ora nulla è confermato, THR riporta infatti che ci sono ancora altri quattro contendenti in corsa per il film: Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller, Ansel Elgort e Austin Butler. La scelta definitiva verrà resa ufficiale nelle prossime settimane. Solo una cosa è certa: Tom Hanks, leggenda di Hollywood, ha già firmato il contratto per interpretare il ruolo del manager e amico intimo di Elvis, il colonnello Tom Parker.

getty images

Non ci sono molti dettagli sulla trama del film, ma considerata la filmografia di Baz Luhrmann, non ci stupirebbe affatto se si trattasse di un musical. La storia racconterà l'ascesa del giovane Elvis a superstar mondiale, soffermandosi sulle amicizie che ha costruito lungo la strada.

Tornando ad Harry, a passi di danza ci siamo davvero:

via GIPHY

Se Harry ottenesse il ruolo, questo segnerebbe la seconda importante produzione in cui è stato coinvolto da quando gli One Direction si sono sciolti. Ancora ci emozionano ripensando alla sua interpretazione in Dunkirk.

Che vinca il migliore, ma noi tifiamo per Harry.

ph. getty images