Guess the Artist è lo show che mette alla prova la tua passione per la musica (e per Sanremo)

Riuscirai a indovinare quale cantante Nicolò De Devitiis sta per intervistare?

Sanremo non è mai stato così divertente: Guess the Artist è il nuovo show che ti sfida su quanto conosci i cantanti del Festival 2020!

In collaborazione con SEAT, la casa automobilistica di Barcellona, è stata affidata una missione al simpaticissimo conduttore Nicolò De Devitiis: durante la settimana della kermesse, a bordo di uno yacht ancorato nel porto della città dei fiori, intervisterà ogni volta un diverso artista in gara... solo che non sa di chi si tratta!

Durante il tragitto sulla SEAT Ateca verso il porto, Nicolò potrà raccogliere indizi facendo delle domande al cantante, che raggiungerà la meta su un'altra automobile. Solo una volta arrivato allo yacht, scoprirà l'identità di chi gli si siederà di fronte.

Ovviamente gli indizi sono anche per te: riuscirai a indovinare prima di tutti chi sarà l'intervistato?

Segna le coordinate giuste per non perderti Guess the Artist: da martedì 4 febbraio ti aspetta con due appuntamenti al giorno, alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

Non è finita qui perché potrai rivedere tutti gli episodi d'un fiato in tv: Guess the Artist va in onda sabato 8 febbraio alle ore 11:00 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 DTT e 22 di tivusat). Nella settimana dal 10 al 14 febbraio, tornerà in replica su entrambi i canali.

Chiama gli amici e passaparola perché Guess the Artist è ancora più coinvolgente se si gioca tutti insieme: preparatevi a un'epica sfida!