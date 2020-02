Guess the Artist: riuscirà Nicolò De Devitiis a riconoscere il primo ospite e cantante di Sanremo 2020?

Mettiti alla prova anche tu

Oggi si alza il sipario su Sanremo 2020 e ti portiamo subito nell'atmosfera del Festival con il nuovo divertente show Guess the Artist!

In collaborazione con SEAT, abbiamo mandato Nicolò De Devitiis a giocare con 10 artisti in gara alla kermesse di quest'anno: intervisterà ogni volta un diverso cantante di Sanremo.. solo che non sa di chi si tratta!



Per lui ci sono una macchina, alcuni indizi, una bugia e solo con questi elementi dovrà indovinare chi è l'ospite che lo aspetta a bordo di uno yacht ancorato nel porto della città dei fiori. Ce la farà?

Mettiti alla prova anche tu: il o la cantante del primo episodio ha più di 30 anni, è stato/a giudice di un talent show ed è stilosissimo/a. Hai capito di chi stiamo parlando?

Fai partire il video per gustarti l'intervista!

I nuovi episodi di Guess the Artist ti aspettano ogni giorno con un doppio appuntamento: alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

Non è finita qui perché potrai rivedere tutti gli episodi d'un fiato in tv: Guess the Artist va in onda sabato 8 febbraio alle ore 11:00 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 DTT e 22 di tivusat). Nella settimana dal 10 al 14 febbraio, tornerà in replica su entrambi i canali.

Chiama gli amici e passaparola perché Guess the Artist è ancora più coinvolgente se si gioca tutti insieme: preparatevi a un'epica sfida!