Geordie Shore: la romantica sorpresa di Sam per Chloe e tutto quello che è successo nell’ultimo episodio

Funzionerà per guarire la crisi tra di loro?

Avevamo lasciato Sam Gowland e Chloe Ferry in balia di un tormentato breakup, dopo che lei aveva chiesto al fidanzato una pausa.

Ma Sam non si è lasciato scoraggiare e ha tentato il tutto per tutto per riconquistare la sua bella mettendo in mostra il suo lato più romantico. Il 24enne ha fatto una dolcissima sorpresa alla sua Chloe: sarà la scintilla che li farà rimettere insieme o i problemi tra loro torneranno a farsi sentire?

Intanto c'è qualcuno che sente le farfalle nello stomaco: è Nathan Henry che ha trovato un nuovo ragazzo. Mentre continua la saga Bethan e Beau che sono sempre in bilico tra il flirt e la lite.

Guarda cosa è successo nell'ultimo episodio di Geordie Shore, aspettando la nuova puntata:

