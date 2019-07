Geordie Shore: le migliori sbronze e le migliori risse dell’ultima stagione

Let's get mortal

A Geordie Shore ogni scusa è buona per fare festa e spesso capita di esagerare un po'.

Mentre i tuoi tamarri preferiti sono tornati con la nuova e 19esima stagione, che va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, ti facciamo ripercorrere le epiche sbronze dell'ultima stagione.

Chloe Ferry, Sam Gowland, Sophie Kasaei, Abbie Holborn, Nathan Henry, Adam Guthrie, Holly Hagan e Alex Macpherson ci hanno dato dentro parecchio. Schiaccia play:

E dalla sbronza alla rissa, il passo è facile. Anche nell'ultima stagione i geordies si sono arrabbiati parecchio tra di loro. Ecco i litigi e le risse più clamorosi:

Adesso sei davvero pronto per gustarti la nuova stagione di Geordie Shore che va in onda ogni venerdì alle 22:50 sempre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).