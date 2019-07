Geordie Shore: gli after party più folli della mitica gang

La festa non finisce quando si torna a casa

A Geordie Shore ogni scusa è buona per fare festa e quando la festa finisce, si va di after party!

Mentre i tuoi tamarri preferiti stanno tornando con la nuova e 19esima stagione, che va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, ti facciamo ripercorrere proprio gli epici after party dell'ultima stagione.

Battaglie di cibo, inseguimenti, gente che vomita, gente che si fa la pipì addosso, tutti nudi in doccia, nell'idromassaggio (o nella stanza del sesso), risate... in due parole: follia pura!

Fai partire il video e preparati a brindare con Sophie Kasaei, Chloe Ferry, Nathan Henry e compagnia:

La nuova stagione di Geordie Shore va in onda ogni venerdì alle 22:50 sempre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).