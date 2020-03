Geordie Shore 20: Nathan fa da terapista di coppia per Chloe e Sam

Ma la loro testardaggine mette i bastoni tra le ruote

Come volevasi dimostrare, gli alti e bassi tra Chloe Ferry e Sam Gowland stanno facendo andare sulle montagne russe anche il resto della casa di Geordie Shore.

Prima si amano poi litigano, prima fanno pace e poi non si parlano di nuovo. La tensione sta facendo impazzire gli altri ragazzi e Nathan Henry si è gentilmente offerto per mettere a disposizione la sua saggezza, purché finalmente capiscano quello che vogliono.

Così si è seduto con Chloe e Sam nella speranza di farli ragionare, ma la loro testardaggine è difficile da superare. Guarda com'è andata nel video:

Geordie Shore 20 ti aspetta con le nuove puntate ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

In questo complicato periodo del #IoRestoACasa, noi di MTV cerchiamo di portarti un sorriso e di alleggerire un po' la noia dovuta al non uscire, proponendoti il meglio dei nostri show.

Vai QUI per sapere come vedere tanti programmi in streaming, come Geordie Shore ma anche Ex On The Beach Italia, Jersey Shore, #Riccanza, Catfish e tanto altro.