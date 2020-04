Geordie Shore 20: Chloe abbandona la casa per raggiungere Sam

Faranno pace o sarà un addio definitivo?

Avevamo lasciato una Chloe disperata dopo che Sam ha interrotto la loro relazione, scoprendo che prima di tornare insieme c'era stato un bacio con un altro.

Adesso Chloe ha deciso di fare una mossa drastica: abbandonare la casa di Geordie Shore per correre da Sam e cercare un chiarimento.

Guarda com'è andata, nel video:

Chloe e Sam faranno pace o sarà un addio definitivo? Geordie Shore 20 ti aspetta con le nuove puntate ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

