Geordie Shore 20: Bethan si confronta con Abbie per capire che intenzioni abbia con Beau

Dopo quel bacio nella scorsa stagione

Bethan e Beau si sono innamorati nella scorsa stagione di Geordie Shore, ma prima che scoccasse la scintilla c'era stato un bacio tra Beau e Abbie (che nella scorsa stagione non faceva parte del cast ma era passata dalla casa di Newcastle per una festa).



Adesso che Abbie è ufficialmente tornata tra i protagonisti dello show, Bethan ha voluto fare chiarezza su quali siano ora le sue intenzioni nei confronti di Beau.

Intanto anche Chloe ha bisogno di chiarirsi le idee sulla sua storia con Sam. Fai partire il video qui sotto per vedere com'è andata:

Geordie Shore 20 ti aspetta con le nuove puntate ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

