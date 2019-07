Geordie Shore 19: ti presentiamo i nuovi protagonisti che si aggiungono alla gang

Sono ben quattro le new entry della nuova stagione

Preparati a dare una scossa a questa estate perché i tuoi tamarri preferiti stanno tornando!

La nuova e 19esima stagione di Geordie Shore va in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Ma prima abbiamo l'onore di presentarti i nuovi protagonisti che entreranno nella casa di Newcastle: sì, a Sophie Kasaei, Chloe Ferry, Nathan Henry e co. si aggiungono dei nuovi volti che sono pronti a scatenarsi come non ci fosse un domani, il tutto ovviamente a favore di telecamera.

Sono ben quattro le new entry e sono tutte super sexy. Inizia a imparare i loro nomi: Beau Brennan, Bethan Kershaw, Natalie Phillips e Tahlia Chung.

Se vuoi conoscerli meglio, ti aspettiamo sul divano stasera, 4 luglio, e ti raccontiamo tutto su di loro in Geordie Shore 19: Meet The Newbies che va in onda alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

La nuova stagione di Geordie Shore inizia invece venerdì 5 luglio e va in onda ogni venerdì alle 22:50 sempre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Intanto gustati il meglio del meglio della scorsa stagione:

ph: getty images