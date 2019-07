Geordie Shore 19: guarda qui la puntata 1 completa della nuova stagione

Con le new entry, la famiglia si allarga!

Attenzione, attenzione: i tuoi tamarri preferiti sono tornati per un'altra serie di devasti mortali!



E questa volta la famiglia di Geordie Shore è ancora più grande: a Chloe Ferry, Sam Gowland, Sophie Kasaei, Holly Hagan e Nathan Henry (e Scotty T come aiutante di Anna) si sono aggiunte quattro new entry.

Loro sono Natalie, Beau, Thalia e Bethan: avranno le carte in regola per restare nella casa di Newcastle? Riusciranno a sopravvivere indenni alle epiche serate della gang?

Guarda il loro ingresso a Geordie Shore e tutto quello che è successo finora nel primo episodio completo, ti basta schiacciare play:

Tanti altri video di Geordie Shore ti aspettano qui nella pagina dedicata allo show.

Le nuove puntate vanno in onda ogni venerdì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).