Geordie OG torna con la stagione 2 e questa volta c’è anche Sophie Kasaei

Con Gary, Marnie, Holly e Aaron

Siamo nel 2020 e questo vuol dire che sono passati ben nove anni da quando Geordie Shore debuttò in tv!

I tamarri di Newcastle ti hanno fatto compagnia durante tutto questo tempo con le loro notti pazze, le liti selvagge, gli amori vorticosi, i kebab volanti. Ma ora sono cresciuti e sono tornati su MTV con Geordie OG per raccontarti com'è la loro vita... da adulti!

I protagonisti di Geordie OG sono Gary Gaz Beadle, Holly Hagan, Marnie Simpson, Aaron Chalmers e per la seconda stagione si aggiunge la mitica Sophie Kasaei!

Grazie allo show entrerai nelle loro vite, che sono molto cambiate da quando vivevano tutti insieme nella casa di Geordie Shore: c'è chi è diventato genitore, chi si sta per sposare...

Non perdere la seconda stagione di Geordie OG: ti aspetta da stasera, 18 giugno e ogni giovedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.



