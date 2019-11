Geordie OG: lo show che ti racconta cosa fanno oggi Holly, Gaz, Marnie e Aaron

I Geordie originali alle prese con la vita... da adulti!

Li hai conosciuti per la prima volta otto anni fa, quando Gary Gaz Beadle, Holly Hagan, Marnie Simpson e Aaron Chalmers hanno fatto il loro ingresso nella mitica casa di Geordie Shore.

Li hai seguiti mentre folleggiavano per Newcastle, litigavano selvaggiamente, mangiavano kebab come se non ci fosse un domani, si innamoravano e si lasciavano e si innamoravano di nuovo. Ma se pensavi di averli visti davvero in tutti i modi, preparati a ricrederti!

Sì, perché Gaz, Holly, Marnie e Aaron adesso sono cresciuti e tornano su MTV per raccontarti com'è la loro vita... da adulti!

Puoi seguire le loro avventure in Geordie OG che va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Guarda un assaggio di quello che ti aspetta, nel video:

Ecco un veloce recap delle loro vite oggi: Gary presto diventerà papà bis, Holly sta preparando il suo matrimonio, Marnie è appena diventata mamma e Aaron sta aspettando il primo figlio.

Davvero delle sfide da adulti, ma sempre in stile Geordie Shore! Non perdere Geordie OG, in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).