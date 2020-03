“Friends”: quello che devi sapere sulla reunion della serie, che ha fatto impazzire un sacco di star

Succederà davvero

Dopo anni di speranze e mesi di rumors, finalmente è stato annunciato il ritorno di "Friends".

Non chiamarlo reboot, perché non saranno nuove puntate della serie ma si tratterà di una reunion: tutti i protagonisti principali, ovvero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry hanno firmato per partecipare a uno speciale reunion per HBO Max.

HBO Max è una piattaforma di streaming e video on demand di proprietà di WarnerMedia Entertainment e verrà lanciata nella primavera 2020 negli Stati Uniti. In Italia invece i contenuti di HBO Max dovrebbero andare in onda su Sky. Quando debutterà la piattaforma, lo speciale e tutti i vecchi episodi di "Friends" saranno già disponibili.

Ben Wiston dirigerà lo speciale, che sarà girato nello studio originale della serie: lo Stage 24 ai Warner Bros Studios in California.

"Friends" era andato in onda, per 10 stagioni, dal 1994 al 2004. Secondo le prime indiscrezioni, nello speciale vedremo sei amici, che hanno interpretato un gruppo di BFF in tv, riunirsi per parlare dello show che quest'anno compie 26 anni dal debutto.

Anche se non è un vero e proprio reboot, se hai adorato "Friends" sarai sicuramente entusiasta di questa notizia, così come lo sono un sacco di star!

Da Ashley Benson a Charlie Puth, da Shailene Woodley a Gwyneth Paltrow, questo post di @commentsbyceleb riassume molte delle reazioni famose alla reunion della serie:

Visualizza questo post su Instagram And that’s a wrap on the Friends reunion content. #CommentsByCelebs Un post condiviso da Comments By Celebs (@commentsbycelebs) in data: 22 Feb 2020 alle ore 8:57 PST

ph: getty images