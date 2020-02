Francesco Gabbani a Sanremo 2020: Nicolò De Devitiis riuscirà a riconoscerlo in Guess The Artist?

Una manciata di indizi e una bugia per capire di chi si tratta

Nuovo episodio di Guess the Artist, nuovo super ospite: oggi è passato a trovarci Francesco Gabbani!



Dopo la vittoria nel 2017, il cantante è tornato in gara nella categoria Big al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Viceversa" e si è fermato a giocare con il divertente show che ti accompagna durante la settimana della kermesse musicale.

In Guess the Artist, in collaborazione con SEAT, il conduttore Nicolò De Devitiis intervista ogni volta un diverso cantante in gara al Festival.. solo che non sa di chi si tratta! Per lui ci sono un'auto, alcuni indizi, una bugia e solo con questi elementi deve indovinare chi è l'ospite che lo aspetta sullo yacht ancorato nel porto della città dei fiori.



Il misterioso artista in questione in questa puntata è appunto Francesco Gabbani: Nicolò riuscirà a riconoscerlo? Guarda il video:

Niente da fare: Nicolò ritenta e sarai più fortunato!

I nuovi episodi di Guess the Artist ti aspettano ogni giorno con un doppio appuntamento: alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

Non è finita qui perché potrai rivedere tutti gli episodi d'un fiato in tv: Guess the Artist va in onda sabato 8 febbraio alle ore 11:00 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 DTT e 22 di tivusat). Nella settimana dal 10 al 14 febbraio, tornerà in replica su entrambi i canali.

