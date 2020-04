Floribama Shore 3, guarda l’episodio 2 con l’epica festa per il diploma di Aimee

La puntata integrale ti aspetta qui

Nella nuova e terza stagione di Floribama Shore , c'è una nuova Aimee: dopo le mattate della scorsa edizione, ha deciso di mettere la testa a posto e ha preso il diploma... in gestione della rabbia!

Il resto della gang le ha organizzato una festa speciale per questo traguardo raggiunto, ma come sempre il dramma è in agguato e per qualcuno le cose non finiscono molto bene. Intanto Candace sbrocca per l'assegnazione delle camere.

Guarda l'episodio 2 completo di Floribama Shore 3:

Floribama Shore 3 va in onda ogni venerdì alle 23:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Subito prima, alle 22:50, va in onda un nuovo episodio di Geordie Shore 20.

Vai QUI per sapere come vedere tanti programmi in streaming, come Geordie Shore ma anche Ex On The Beach Italia, Jersey Shore, #Riccanza, Catfish e tanto altro.