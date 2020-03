Floribama Shore 3: arriva la nuova stagione, con una nuova spiaggia e i drammi di sempre

Guarda cosa ti aspetta, nel trailer

In questi giorni incerti e noiosi del #IoRestoACasa, cerchiamo di portarti un sorriso e qualche distrazione leggera con i nostri show.

Da stasera, venerdì 20 marzo, potrai seguire le nuove avventure della gang di Floribama Shore che torna con la stagione numero 3: lo show va in onda ogni venerdì alle 23:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

In questa nuova stagione, i ragazzi cambiano spiaggia e si trasferiscono ancora più a sud: ovvero da Panama City Beach a St. Pete Beach. Nuova location ma stessi protagonisti, stessi momenti OMG, stessi drammi, stesse follie.

Guarda cosa ti aspetta nel video trailer:

Floribama Shore 3 va in onda ogni venerdì alle 23:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Subito prima, alle 22:50, va in onda un nuovo episodio di Geordie Shore 20.

Vai QUI per sapere come vedere tanti programmi in streaming, come Geordie Shore ma anche Ex On The Beach Italia, Jersey Shore, #Riccanza, Catfish e tanto altro.

