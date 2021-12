Festeggia il Capodanno 2022 su MTV con “Madame X”, il concerto documentario di Madonna

La programmazione della notte del 31 dicembre

Quella del 31 dicembre è una notte speciale e cosa c'è di più speciale che passarla insieme a Madonna?

Su MTV, festeggiamo Capodanno 2022 con Madame X, il concerto documentario con le incredibili esibizioni teatrali della tournée!

Madame X - ph: Ricardo Gomes

Lo show celebra il quattordicesimo album in studio omonimo, sette volte vincitore dei Grammy Awards, che ha debuttato come primo in classifica nella Billboard 200. Comprende sia nuovi brani, sia successi storici tra i più amati dai fan, in un viaggio musicale e teatrale unico nel suo genere.

È stato girato a Lisbona, in Portogallo, è diretto da Ricardo Gomes con la co-regia di SKNX e la direzione musicale di Kevin Antunes. Insieme a Madonna, 48 artisti tra musicisti e ballerini provenienti da tutto il mondo e l'Orquestra Batukadeiras tutta al femminile.

Madame X ti aspetta per brindare al Capodanno 2022: va in onda dalle 23:40 di venerdì 31 dicembre su MTV (Sky 131) e in streaming su NOW (guardalo scoprendo l'offerta di NOW).

Se ti sintonizzi già dalla prima serata, la festa comincia con le pazze avventure di Ex on the Beach Italia 3, presentato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e di Floribama Shore 4!

Foto di apertura, credit Ricardo Gomes