Festa della Mamma 2019: scopri la programmazione speciale di MTV dedicata a questa giornata

Teen Mom OG, Mamma che #Riccanza e 16 Anni e Incinta

Prepara i popcorn e sistema i cuscini sul divano: per la Festa della Mamma 2019 ti aspetta su MTV (Sky 130) una programmazione speciale che ti farà restare incollato allo schermo!

Sì, abbiamo preparato un palinsesto dedicato alla Festa della Mamma 2019, che cade domenica 12 maggio: si parte già dalla mattina, dalle ore 9:35 va in onda Million Dollar Baby, per scoprire come e se Lateysha Grace riuscirà a superare la sfida di conquistare un milione di dollari per la sua piccola Wynter.

Alle ore 11:15, arriva "Teen Mom OG", la serie che ti racconta come se la cavano oggi le original girls dello show: Amber, Catelynn, Farrah e Maci.

Dalle 12:00, ecco le wonder mom di "Mamma che #Riccanza": Katia Pedrotti, Sabrina Ferrara, Noemi Montanaro e Natasha Slater ti mostrano tutte le sfumature della femminilità. Sono mamme e sono indipendenti, sono dolci e sono determinate, sono genuine e soprattutto sono glamour!

Non potevano mancare le storie più dolci di 16 Anni e Incinta e dalle ore 14:00 ti puoi sintonizzare su una maratona dello show. Vanno infatti in onda gli episodi della quinta stagione e le prime due puntate della nuova e sesta stagione.

16 Anni e Incinta 6 ti aspetta poi con gli episodi inediti ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (provalo gratis cliccando qui).

Non è finita qui: per la Festa della Mamma abbiamo un'altra sorpresa!

Abbiamo preparato per te una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.