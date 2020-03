Ex On The Beach: Peak Of Love, guarda l’episodio 1 completo

La versione USA del dating show più bollente

Ex On The Beach: Peak Of Love è la quarta stagione della versione USA di Ex On The Beach, il dating show più bollente della tv.

Un gruppo di single parte per una vacanza da sogni per trovare l'anima gemella, peccato che, quando meno se lo aspettano, arrivano i loro ex fidanzati e fidanzate pronti a rovinargli la festa!

Coppie che tornano insieme, coppie che si mollano per sempre, tradimenti e rancori riaffiorano... e la quarta stagione è ancora più hot con Romeo Miller che, direttamente dalle montagne della Nuova Zelanda, ha radunato un gruppo di ex da show come "American Idol", "The Bachelorette", The Challenge, RuPaul's Drag Race", "Are You The One" e molti altri.

Guarda l'episodio 1 completo di Ex On The Beach: Peak Of Love:

Ex On The Beach: Peak Of Love va in onda ogni martedì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

