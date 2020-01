Ex On The Beach Italia, i protagonisti: Matteo è il dongiovanni del cast

Assicura di aver avuto più di 300 donne

Riusciranno le ragazze di Ex On The Beach Italia a resistere al fascino di Matteo?

Stiamo parlando di uno dei protagonisti dello show condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e che va in onda da mercoledì 22 gennaio, e ogni mercoledì con i nuovi episodi, alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

A suo dire infatti, l'universo femminile non riesce a resistergli: addirittura assicura di aver avuto più di 300 donne nei suoi 30 anni di vita!

Guarda la sua video presentazione qui sotto:

In Ex On The Beach Italia vedrai Matteo e gli altri protagonisti alle prese con i loro amori del passato: quale ex fidanzato o fidanzata si presenterà a sorpresa per scombinare i loro piani? Tenterà di riconquistarli o vorrà guastare la festa?

Ex On The Beach Italia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arriva mercoledì 22 gennaio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!