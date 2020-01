Ex On The Beach Italia, i protagonisti: Fabiana è la regina del “Thank you, next”

Con un mantra tutto da segnarsi

Mettiti comodo perché ti stiamo per presentare una delle protagoniste della nuova stagione di Ex On The Beach Italia, che è condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e che va in onda da mercoledì 22 gennaio, e ogni mercoledì con i nuovi episodi, alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Dopo aver conosciuto Daniele e Denise, oggi è il momento di Fabiana: ha 21 anni, arriva da Vicenza ed è un tipo schietto che più di così non si potrebbe.

Se le chiedi due aggettivi per descriversi, non fa giri di parole e non tenta di nascondersi dietro attributi stucchevoli: si definisce viziata e capricciosa. E se a qualcuno non piacesse, è pronta a dirgli "Thank you, next"!

Guarda la sua video presentazione:

In Ex On The Beach Italia vedrai Fabiana e gli altri protagonisti alle prese con i loro amori del passato: quale ex fidanzato o fidanzata si presenterà a sorpresa per scombinare i loro piani? Tenterà di riconquistarli o vorrà guastare la festa?

Ex On The Beach Italia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arriva mercoledì 22 gennaio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!