Ex On The Beach Italia, i protagonisti: Denise è miss perfezione della nuova stagione dello show

Almeno a suo dire

Dopo averti presentato Daniele (e la sua ruggente chioma), oggi è il momento di scoprire un'altra sexy protagonista di Ex On The Beach Italia: Denise!

Nel cast ci sarà appunto Denise, 22 anni e voto 9: ovvero quello che dà al suo fisico. Secondo lei, infatti, Madre Natura l'ha dotata di curve perfette.

È competitiva e super agguerrita, tranne che a letto, dove preferisce che sia il partner a prendere le redini della situazione. Te la presentiamo anzi, si presenta da sola, nel video:

In Ex On The Beach Italia vedrai Denise e gli altri protagonisti alle prese con i loro amori del passato: quale ex fidanzato o fidanzata si presenterà a sorpresa per scombinare i loro piani? Tenterà di riconquistarli o vorrà guastare la festa?

Ex On The Beach Italia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arriva mercoledì 22 gennaio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!