Ex On The Beach Italia 2: scatta la scintilla tra Denise e Matteo durante la lezione di corrida

Diventerà qualcosa di più?

Adesso che si stanno conoscendo meglio, tra i ragazzi di Ex On The Beach Italia si formano le alleanze, si stringono le amicizie, si rafforzano gli schieramenti e sbucano i primi flirt.

Ad esempio, complice l'adrenalina della lezione di corrida, Denise e Matteo hanno scoperto di avere un particolare affiatamento. Nel frattempo, proprio Denise sta suscitando qualche antipatia in Fabiana, Lucrezia e Klea. Solo qualcuno riesce a mettere d'accordo tutti: il torero mancato Sasha!

Guarda com'è andata:

Se Matteo è per ora il preferito di Denise, colui che proprio non vorrebbe vedere in villa è il suo ex Simone: vai qui per vedere il suo arrivo a Ex On The Beach Italia 2!

