Ex On The Beach Italia 2: Klea ha già capito tutto di Andrea, dopo il primo appuntamento

Più che un appuntamento, un interrogatorio

Chissà se Klea ha mai pensato di diventare giornalista: come fa le domande lei, nessuno mai!

La nostra esplosiva protagonista di Ex On The Beach Italia è stata mandata dal tablet del terrore al primo appuntamento con il nuovo arrivato, Andrea.

Un po' come l'hai vista fare con altre new entry, Klea l'ha sottoposto a un fuoco di domande e ora sappiamo molto di più su di lui. Insomma, più che un appuntamento, un interrogatorio!

Fai partire il video per sapere come è andata:

Ex On The Beach Italia è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

Trovi tanti altri video come quello che hai appena visto, nella pagina dedicata a Ex On The Beach Italia su mtv.it: ti basta cliccare qui!