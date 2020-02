Ex On The Beach Italia 2: guarda il meglio dell’episodio 4

Video riassunto!

L'episodio 4 di Ex On The Beach Italia è stato scoppiettante dall'inizio alla fine!

Abbiamo cominciato con la prima eliminazione di questa stagione e Alessio, l'ex di Klea, ha dovuto abbandonare la villa. Per uno che se ne va, uno che arriva: questa volta è l'ex di Lucrezia, Mattia.

Dopo un appuntamento insieme, Denise è rimasta molto colpita da Mattia ma Sasha non è d'accordo con la sua definizione di "vero uomo". Intanto Daniele è ancora geloso della ex Greta e glielo ha detto chiaro e tondo.

Ad accendere ancora di più la puntata, il tablet del terrore ha proposto una gara di body painting, mettendo in palio una notte nella nuova suite. Quale coppia avrà vinto?

Guarda il riassunto dell'episodio 4 di Ex On The Beach Italia:

Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!