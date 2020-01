Ex On The Beach Italia 2: guarda il meglio dell’episodio 1 con l’arrivo del primo ex

L'epico video riassunto

Il mercoledì è il giorno più bello della settimana da quando è iniziato Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: oggi alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV va in onda la nuova e seconda puntata!

Prima non può mancare un bel riassunto di quello che è successo nel primo episodio, in cui abbiamo conosciuto i sexy protagonisti Daniele, Denise, Fabiana, Klea, Lucrezia, Matteo e Sasha e ammirato la stupenda villa dell'Andalusia, dove i ragazzi pensavano di passare una fantastica vacanza.

Ma ben presto il tablet del terrore si è fatto sentire e Klea, Denise e Fabiana sono state mandate in spiaggia ad accogliere il primo, temuto ex fidanzato: di chi sarà?

Guarda il video riassunto della la puntata 1 di Ex On The Beach Italia 2:

Guardare il riassunto ti ha fatto venire voglia di rivedere l'episodio 1 integrale?

