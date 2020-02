Ex On The Beach Italia 2: Denise non è affatto contenta dell’arrivo del suo ex Simone

"Ributtatelo in mare"

Le reazioni all'arrivo degli ex fidanzati in Ex On The Beach Italia si possono dividere in due macro categorie: chi in fondo non è poi così dispiaciuto e chi invece proprio non sopporta di trovarsi davanti un fantasma delle relazioni passate.

Denise fa sicuramente parte del secondo gruppo e lo ha dimostrato quando ha visto il suo ex Simone sbucare dalle onde. Da "ributtatelo in mare" a "mandatemene un altro", la 22enne non poteva farci sapere più chiaramente di così di non aver apprezzato la sorpresa!

Da parte sua, Simone è arrivato carico a Ex On The Beach Italia: vuole "distribuire amore" e ha spiegato che con Denise sarebbe finita perché lei voleva una storia seria e lui no.

Guarda com'è andata nel video:

Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

Tanti altri video come quello che hai appena visto di aspettano nella pagina dedicata al programma su mtv.it: ti basta cliccare qui!