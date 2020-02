Ex On The Beach Italia 2: Daniele è ancora geloso dell’ex Greta e glielo dice chiaro e tondo

Non ha gradito la notte di fuoco tra lei e Matteo

Daniele non ha ancora mandato giù il rospo.

Quando la sua ex Greta era arrivata a Ex On The Beach Italia, sembrava avere intenzione di volerlo riconquistare ma qualche ora dopo era finita a letto con Matteo.

La gelosia che Daniele ha cercato di cacciare giù, è tornata prepotentemente a galla e lui si è sfogato durante una cena. Guarda com'è andata:

