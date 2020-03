Ex Contro Ex: Klea e Alessio di Ex On The Beach Italia 2 visti da Federica e Renato della stagione 1

Le divertenti recensioni dei due storici protagonisti

Nessuno è più titolato dei ragazzi della prima stagione per commentare il cast di Ex On The Beach Italia 2 e allora tieniti pronto per le saporite recensioni di Federica e Renato!

In questa puntata di Ex Contro Ex, i due mitici protagonisti della stagione 1 hanno detto la loro su Klea e sul suo ex Alessio.

Mettiti comodo e fai partire il video!

Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

Trovi il meglio dello show e i video Ex Contro Ex, nella pagina dedicata a Ex On The Beach Italia su mtv.it: ti basta cliccare qui!