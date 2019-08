Ex On The Beach Italia: le liti più clamorose e divertenti tra gli ex

Guarda il video

In Ex on the Beach Italia hai visto gli ex dei protagonisti sbucare dal mare e portare scompiglio in Thailandia.

Complici la gelosia e qualche drink di troppo, non sono mancati i momenti ad alta tensione. Federica contro Yuri, Andrea contro Tecla, Vanessa contro tutti...

Ecco le liti più belle e clamorose tra gli ex di Ex On The Beach Italia: fai partire il video!

