Ex On The Beach Italia 2: Sasha contro le scimmie dispettose è un momento LOL

E l'appuntamento con Greta non ha fatto scattare la scintilla

Il tablet del terrore ha deciso che Sasha è il ragazzo con cui Greta deve andare al suo primo appuntamento di Ex On The Beach Italia, dopo essere sbucata dalle onde del mare e aver sorpreso il suo ex Daniele.

I due hanno goduto della splendida vista dallo Skywalk di Gibilterra e hanno fatto la conoscenza delle dispettose quando simpatiche scimmie bertucce che vivono lì.

La gita avrà fatto scattare la scintilla tra Sasha e Greta? Quel che è certo è che la scintilla non si è accesa tra Sasha e le scimmie! Fai partire il video:

No, niente scintilla tra Sasha e Greta: alla fine dell'episodio 3, lei ha preferito qualcun altro! Vai qui per sapere di chi si tratta.

Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

Trovi tanti altri video come quello che hai appena visto, nella pagina dedicata a Ex On The Beach Italia su mtv.it: ti basta cliccare qui!