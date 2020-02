Ex On The Beach Italia 2: la prima eliminazione e tutto quello che ti aspetta nell’episodio 4

Guarda il trailer

È una puntata ad alto tasso di suspense quella che ci attende a Ex On The Beach Italia!

Nell'episodio 4, il tablet del terrore suonerà più volte e i protagonisti non potranno distrarsi un attimo. Dopo gli sbarchi di alcuni ex nelle scorse puntate, la villa è troppo affollata e qualcuno deve fare le valigie: sì, è arrivato il temuto momento della prima eliminazione.

Per uno che se ne va, un altro arriva: chi dovrà fare i conti con il proprio passato tra Denise, Fabiana e Lucrezia? Le ragazze vengono chiamate in spiaggia e l'ex sarà proprio di una di loro.

Ma il tablet del terrore - nonostante il nome - non porta solo brutte notizie e farà esplodere la serata annunciando una gara di body painting che permetterà ai due protagonisti vincitori di passare la notte nella nuova scintillante suite. Chi avrà la fortuna di dormire lì?

Guarda il trailer dell'episodio 4 di Ex On The Beach Italia:

Ex On The Beach Italia è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

