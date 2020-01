Ex On The Beach Italia 2: guarda qui la puntata 1 completa

Lo show condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La nuova stagione di Ex On The Beach Italia è finalmente arrivata!

Condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo show più bollente ti aspetta in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Nell'episodio 1, i sexy protagonisti Daniele, Denise, Fabiana, Klea, Lucrezia, Matteo e Sasha hanno fatto il loro ingresso nella stupenda villa dell'Andalusia dove pensavano di passare una fantastica vacanza. Ma ben presto hanno scoperto che ogni giorno un loro ex fidanzato o ex fidanzata sbucherà dalle onde del mare!

E infatti il primo ex è arrivato: di chi sarà? Scoprilo guardando la puntata 1 completa in streaming di Ex On The Beach Italia 2, fai partire il video:

Ex On The Beach Italia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!