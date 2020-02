Ex On The Beach Italia 2: guarda il trailer dell’episodio 5, con l’arrivo di due nuovi ex

Tutto quello che ti aspetta nella nuova puntata

Sta per arrivare un nuovo episodio di Ex On The Beach Italia: la nuova e quinta puntata ti aspetta stasera mercoledì 19 febbraio, alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV!

Se non stai più nella pelle, puoi già gustarti un assaggio di quello che succederà.

Innanzitutto una bruciante eliminazione, tra tre delle ragazze più esplosive del cast: a rischio ci sono Fanny, Lucrezia e Klea. Per una che se ne va, due nuovi ex sono in arrivo: chi sarà sorpreso dai fantasmi delle relazioni passate?

E poi come sempre baci, drammi, feste, liti: guarda cosa ti aspetta nell'episodio 5 di Ex On The Beach Italia 2, fai partire il video!

Ex On The Beach Italia è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui). Commenta sui social usando l'hashtag #MTVEX!

