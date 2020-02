Ex On The Beach Italia 2: Melissa appena arrivata, vuole già scappare dalla villa

I racconti degli altri ragazzi l'hanno spaventata

Melissa è la ex di Simone ed è sbucata dalle onde del mare nella quinta puntata di Ex On The Beach Italia.

Arrivata in villa, ha fatto la conoscenza dei suoi compagni di avventura, che si sono divertiti a raccontarle i momenti più OMG successi finora, come la lite tra Simone e Lucrezia o le feste esagerate che hanno fatto perdere un po' il controllo.

Ma se i ragazzi pensavano di intrattenere Melissa, in realtà l'hanno spaventata e così, non trovandosi a suo agio, vuole già lasciare la villa. O forse non tollera la vista del suo ex Simone, che non sembra pronto a un ritorno di fiamma?

Schiaccia play e giudica tu stesso:

