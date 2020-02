Ex On The Beach Italia 2: Denise pensa che Mattia sia un vero uomo e la reazione di Sasha è LOL

L'ha presa sul personale

Mattia è l'ex di Lucrezia e, dopo essere sbucato dalle onde del mare, il tablet del terrore ha scelto con chi doveva andare al suo primo appuntamento: Denise!

Denise è rimasta piacevolmente colpita dal suo accompagnatore, complice il fatto che si è comportato da gentleman mentre lei soffriva di vertigini su una torre, e quando è tornata in villa ha iniziato a tessere le sue lodi con gli altri protagonisti, definendolo "un vero uomo".

Qualcuno però ha preso queste parole sul personale: stiamo parlando di Sasha! La sua reazione è stata (un po' come sempre) sopra le righe e ci ha regalato uno dei suoi imperdibili show. Guarda il video:

Con l'arrivo di Mattia, Denise avrà definitivamente chiuso il capitolo Matteo?

Ex On The Beach Italia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

