Ex On The Beach Italia 2: chi ha vinto la sexy gara di body painting, aggiudicandosi una notte in suite

La serata sfocia in follia alcolica...

Il tablet del terrore - nonostante il nome - non porta solo brutte notizie: nell'ultima puntata di Ex On The Beach Italia ha fatto esplodere la serata annunciando una gara di body painting.

In palio per i vincitori, c'era una notte nella nuova scintillante suite Paradiso!

I protagonisti si sono divisi in coppie e hanno dato fiato al loro lato artistico: chi si sarà aggiudicato la suite a colpi di colori e pennello? Fai partire il video per scoprirlo:

