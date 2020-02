Ex On The Beach Italia 2: c’è chimica tra Sasha e Melissa, nascerà qualcosa di più?

Lui ci prova e lei sembra interessata

Melissa è la ex di Simone ed è tra gli ultimi fantasmi delle relazioni passate arrivati a Ex On The Beach Italia 2.

La sua prima impressione del resto del cast non è stata delle migliori, tanto che voleva abbandonare la villa dopo pochissimo dal suo ingresso. Anche la cena non è stata un momento facile per lei, visto che Klea, come fa di solito con le new entry, l'ha riempita di domande imbarazzanti.

Ma finalmente un raggio di sole ha illuminato il viso di Melissa: stiamo parlando di Sasha! Tra i due sembra proprio ci sia una bella intesa: si trasformerà in qualcosa di più? Fai partire il video:

