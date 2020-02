Ex On The Beach Italia 2: l’arrivo dell’ex Andrea, che punta su tatuaggi, prosciutti e simpatia

Klea è sembrata subito interessata

Nella puntata 5 di Ex On The Beach Italia abbiamo fatto incetta di ex: ben due fantasmi delle relazioni passate sono sbucati a sorpresa dalle onde! È arrivata Melissa, la ex di Simone e poi ecco comparire Andrea, ex di Violetta.



Andrea viene da Modena e ha un sacco di tatuaggi, compreso uno sul collo che ha già attirato le attenzioni di Klea. Oltre ai tattoo, ha due armi segrete: la simpatia e i prosciutti! Ha infatti disossato prosciutti per lavoro ed è una tecnica che sfoggia in campo di conquista.

Intanto ha messo subito in chiaro che con Violetta non è finita bene ma a #MTVEX vuole scoprire se lei prova ancora qualcosa.

Guarda l'arrivo di Andrea e la sua video presentazione:

