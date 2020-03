Ex On The Beach Italia 2: arriva Wendy, la ex di Sasha, e fa subito colpo su Matteo

Guarda com'è andata

Il tablet del terrore ha mandato in spiaggia Matteo, Sasha e Andrea per aspettare una dei due nuovi ex in arrivo nell'episodio 8 di Ex On The Beach Italia 2.

Se i primi due erano abbastanza tranquilli, visto che già hanno ricevuto la visita di altri fantasmi delle relazioni passate, Andrea credeva proprio che toccasse a lui. Ma siccome a #MTVEX non è mai come pensi, ecco sbucare Wendy: la ex di Sasha!

Wendy ha 24 anni, vive a Roma e ha origini colombiane. Matteo sembra subito molto interessato a questo nuovo arrivo... guarda com'è andata, nel video:

Ex On The Beach Italia è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e va in onda ogni mercoledì alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

