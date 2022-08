Ewan McGregor sarà il protagonista della nuova serie “A Gentleman in Moscow”

Ritorno sul piccolo schermo per l’attore scozzese

Nuovo ruolo televisivo in arrivo per Ewan McGregor. L’attore scozzese, di recente visto in Obi-Wan Kenobi, sarà il protagonista di una nuova promettente serie.

Ewan McGregor, convolato a nozze lo scorso aprile con la collega Mary Elizabeth Winstead, guiderà il cast e sarà il produttore esecutivo di A Gentleman in Moscow, serie in arrivo prossimamente su Paramount+, il nuovo servizio streaming disponibile a partire dal 15 settembre anche in Italia.

Lo show è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo best-seller Un gentiluomo a Mosca di Amor Towles. Le riprese partiranno entro la fine dell'anno, per poi debuttare nel 2023 negli Stati Uniti su Showtime e a livello internazionale su Paramount+.

In A Gentleman in Moscow vedremo Ewan McGregor vestire i panni del conte Alexander Rostov che, secondo la sinossi della serie “all'indomani della rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Risparmiato dall'esecuzione immediata, viene bandito da un tribunale sovietico in una soffitta dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se mai metterà di nuovo piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono fuori dalle porte dell'hotel, le circostanze ridotte di Rostov gli consentono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore”.

Riguardo a questa nuova serie, l’attore di Trainspotting e Moulin Rouge! ha anticipato: “È una storia incredibile e meravigliosa e sono molto entusiasta di interpretare un ruolo così favoloso”.

ph: getty images