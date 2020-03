Ever Gabo Anderson, la bella figlia 12enne di Milla Jovovich, è la giovane Natasha in Black Widow

Sarà la versione giovane di Natasha Romanoff

Segnati questo nome: Ever Gabo Anderson, perché siamo sicuri che ne sentirai parlare per moltissimo tempo. Ever ha 12 anni, è la bellissima figlia dell'attrice Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, e indovina? Ha deciso di seguire le orme della mamma, di cui è una sosia in miniatura. La giovane attrice è pronta a conquistare Hollywood iniziando con l'atteso cinecomic Marvel Black Widow, dove interpreterà la versione giovane di Natasha Romanoff, ovvero di Scarlett Johansson. Non solo, vestirà i panni anche di Wendy nel prossimo live-action Disney dedicato a Peter Pan, il cui titolo ufficiale è Peter Pan and Wendy.

A rivelarlo con tanto orgoglio mamma Milla Jovovich su Instagram:

"Preparatevi tutti a conoscere la giovane Black Widow. Possiamo, finalmente, parlare dei progetti segreti di Ever Gabo Anderson. […] Ever interpreta la giovane Natasha Romanoff nel film Marvel Black Widow e, dopo una ricerca in tutto il mondo, è stata scelta come Wendy nel nuovo film live-action Disney Peter and Wendy. Siamo così orgogliosi della nostra bambina! Ha sempre desiderato recitare, da quando aveva 5 anni e ha dedicato tempo, concentrazione ed energia per realizzare il suo sogno! Complimenti, Ever!"

Dopo essere stata sposata con il regista Luc Besson dal 1997 al 1999, Milla Jovovich ha intrapreso una relazione con il regista Paul W.S. Anderson, si sono incontrati sul set del primo Resident Evil. Ever Gabo Anderson ha due fratelli Dashiel Edan Anderson (2015) e Osian Lark Elliot Anderson (2020).

Non si tratta di un debutto, dato che Ever è già apparsa in Resident Evil: The Final Chapter – sesto e ultimo film della saga – dove ha interpretato una giovane Alice.

ph. getty images