Emily Ratajkowski ha deciso di smettere di recitare: ecco perché

Una decisione sofferta

La supermodella e attrice Emily Ratajkowski ha annunciato che non è più un’attrice, almeno in questo momento. Andiamo a scoprire il motivo che l’ha spinta ad arrivare a questa sofferta decisione.

Dopo aver iniziato la sua carriera come modella ed essere diventata famosa nel 2013 grazie alla sua apparizione nel video di “Blurred Lines” di Robin Thicke, Emily Ratajkowski ha fatto il suo debutto da attrice nel thriller L'amore bugiardo - Gone Girl, in cui ha recitato con Ben Affleck.

In seguito l’abbiamo vista in We Are Your Friends con Zac Efron, nel thriller In Darkness - Nell'oscurità, nella commedia Come ti divento bella! con Amy Schumer, nel film ambientato in Italia Welcome Home - Uno sconosciuto in casa con Aaron Paul e Riccardo Scamarcio e in L’arte della truffa con Theo James. Più di recente è apparsa in un episodio della nuova serie comica di Mel Brooks La pazza storia del mondo, Parte II.

Adesso però i suoi giorni da attrice sembrano alle sue spalle. In una nuova intervista con il Los Angeles Times, Emily Ratajkowski si è infatti aperta riguardo alla decisione di abbandonare la recitazione dichiarando: “Non mi sentivo come un’attrice che può dire: ‘Oh, sono un’artista che si esibisce e questo è il mio sfogo’. Mi sono sentita come un pezzo di carne che la gente giudicava, dicendo: ‘Ha qualcos’altro oltre al suo seno?’”.

Emily Ratajkowski, di recente al centro del gossip per un appassionato bacio con Harry Styles, ha inoltre raccontato che sperava di diventare una “attrice seria” dopo L’amore bugiardo, ma nel 2020 ha licenziato il suo agente, il suo rappresentante commerciale e il suo manager perché: “non mi fidavo di loro. Pensavo: ‘Posso gestire le telefonate e prenderò io queste decisioni. Nessuno di voi ha a cuore il mio interesse. E voi tutti odiate le donne’”.

Emily ha inoltre parlato di una sua esperienza negativa a un party hollywoodiano cui ha partecipato insieme al produttore e ormai suo ex marito Sebastian Bear-McClard: “Ho pensato al modo in cui lui era a suo agio in quella stanza, piena di uomini che solo due anni prima avevano baciato l’anello di Harvey Weinstein e incoraggiato le loro giovani clienti a incontrarsi con lui nelle camere d’albergo. Odiavo che mio marito fosse in qualche modo collegato a queste persone. Forse è per questo che in questo momento non sono molto interessata al punto di vista degli uomini. Perché erano bugie. E non intendo infedeltà. Questo è un mondo fo##uto, Hollywood è un posto fo##uto. Ed è un luogo oscuro. Ho avuto difficoltà anche soltanto a stare a una festa del genere. E avere una parte di me che era così connessa a tutto questo è stato ancora più complesso”.

