Elettra Lamborghini ti insegna il segreto per fare un selfie con lei

Prendi appunti

Twerking Queen ti mostra la vita di Elettra Lamborghini senza filtri e, siccome la nostra matadora ha passato gran parte dell'ultima estate sul palco, le telecamere dello show non potevano non seguirla anche durante il suo esplosivo tour.

Dalla preparazione dei look al backstage, dalla performance all'incontro con i suoi fan: fai partire il video per vedere com'è andato l'ultimo concerto del suo summer tour! Nella clip, Elettra ti dà anche un prezioso consiglio per fare un selfie con lei!

