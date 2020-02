ElettraDay: su MTV la programmazione di oggi è tutta dedicata a Elettra Lamborghini

Aspettando la sua esibizione a Sanremo 2020 e "Twerking Queen (el resto es nada)"

Sei pronto a veder twerkare tutto il teatro Ariston? Manca poco a quando Elettra Lamborghini salirà sul palco del Festival di Sanremo 2020!



Un momento molto importante nella sua carriera, come la kermesse lo è un po' per tutti gli artisti: la nostra matadora canterà un brano intitolato "Musica (e il resto scompare)", scritto da due grandi nomi della musica nostrana, ovvero Michele Canova e Davide Petrella, e ci ha già promesso che non potremo fare a meno di ballare durante la sua performance.

Anche la cover sarà un momento leggendario: si esibirà su "Non succederà più" di Claudia Mori, in compagnia di Myss Keta.

In occasione del suo debutto a Sanremo 2020 e in vista dell'uscita del disco "Twerking Queen (el resto es nada)", abbiamo deciso di dedicarle la programmazione di oggi, 4 febbraio: un mitico #ElettraDay!

Come sai, Elettra Lamborghini ci ha fatto compagnia in tanti programmi di MTV e ripercorreremo insieme alcuni dei momenti più divertenti che ci ha regalato, su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Ecco gli orari da segnare:

- Dalle 11:30, la vedi in trasferta a Newcastle. Ti ricordi quando ha fatto visita alla gang di Geordie Shore?

- Dalle 15:20, arriva Twerking Queen, lo show in cui Elettra Lamborghini ti porta nella sua vita, privata e professionale, e si racconta senza filtri.

- Dalle 19:05, parte MTV Super Shore in cui è stata la mitica padrona di casa.

Non è finita qui perché tra un programma e l'altro, ti facciamo scatenare mandando in onda i video musicali di "Pem Pem" e "Fanfare"!

